Более 600 домов остались без газа из-за водителя авто в Шымкенте
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В Шымкенте более 600 домов и одно промышленное предприятие остались без газа из-за водителя легкового авто Opel Vectra, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
По данным правоохранителей, 30 декабря примерно в 05.30 утра в микрорайоне Курсай водитель Opel Vectra, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления.
В результате ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и одно промышленное предприятие.
В отношении водителя составлен протокол по ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Собранные материалы стражи порядка направят в суд.
"С автолюбителя будет взыскан в судебном порядке материальный ущерб, нанесенный газовой компании", - отметили полицейские.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2003777-bolee-600-domov-ostalis-bez-gaza-iz-za-voditelya-avto-v-shymkente/