Более 600 домов остались без газа из-за водителя авто в Шымкенте

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Шымкенте более 600 домов и одно промышленное предприятие остались без газа из-за водителя легкового авто Opel Vectra, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 30 декабря примерно в 05.30 утра в микрорайоне Курсай водитель Opel Vectra, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления.

В результате ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и одно промышленное предприятие.

В отношении водителя составлен протокол по ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Собранные материалы стражи порядка направят в суд.

"С автолюбителя будет взыскан в судебном порядке материальный ущерб, нанесенный газовой компании", - отметили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2003777-bolee-600-domov-ostalis-bez-gaza-iz-za-voditelya-avto-v-shymkente/