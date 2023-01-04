Застрявшие машины, упавшие столбы и режим ЧС: непогода обрушилась на Жамбылскую область

Спасение. Фото: акимат Жамбылской области

Режим чрезвычайной ситуации природного характера ввели в Сарысуском районе Жамбылской области. На регион обрушилась непогода, сообщается в официальном Instagram-аккаунте акимата области.

Режим ЧС был введен решением акима Сарысуского района. Отмечается, что в районе наблюдался сильный ветер до 30 м/с.

Установлено падение 20 столбов линий электропередачи (ЛЭП). В акимате обещали начать ремонт после того, как ветер ослабнет.

Также произошло охлаждение установки на подстанции "Шахан". Принято решение слить воду из системы теплоснабжения города Жанатас.

"В трех школах подготовлены пункты обогрева, где жители обеспечиваются горячим питанием. Подача тепла будет осуществляться после восстановления линии электропередач. Подача питьевой воды осуществляется по графику", - говорится в сообщении.

В центральной районной больнице получают лечение 45 пациентов. Больница подключена к генераторам, также подключены отопительные приборы.

Как уточнили в ведомстве, работы по восстановлению электросетей начнутся с утра 4 января. Будут задействованы 10 бригад.

Кроме того в акимате Жамбылской области отметили, что на участках республиканской трассы "Западная Европа - Западный Китай" ограничено движение - в Сарысуском районе Жамбылской области на дорогах застряло 60 автомашин.

Около 300 человек (65 детей) доставили в пункт обогрева в среднюю школу №29. 21 жителю полицейские обеспечили сопровождение. 203 жителя доставлены на железнодорожный вокзал, чтобы добраться до пункта назначения на поезде.

Еще из-за погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Обход перевала Кордай" со 159-го по 238-й километр. Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004007-zastryavshie-mashiny-upavshie-stolby-i-rezhim-chs-nepogoda-obrushilas-na-zhambylskuyu-oblast/