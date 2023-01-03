СМИ: Найдена пропавшая около месяца назад в Мангистау мать пятерых детей

Айтжан Мусабаева. Фото: предоставлено родственниками/lada.kz

Пропавшая жительница села Акшукур Мангистауской области Айтжан Мусабаева нашлась. Как сообщила ее родственница, с матерью пятерых детей все в порядке, передает Lada.kz.

Как ранее мы писали, многодетная мать Айтжан Мусабаева 6 декабря вышла утром из дома и не вернулась. К поискам 32-летней женщины подключились полицейские. Ее искали более трех недель. По словам родственников, при ней была карточка для получения пособий.

По данным издания, мать пятерых детей нашлась сегодня, 3 января. Об этом сообщила ее сестра. Она также рассказала, что женщина жива, и с ней все в порядке.

Также в конце декабря мы писали, что в Актобе пропал четырехлетний мальчик. Через несколько дней его нашли убитым. Полицейские задержали подозреваемого. Начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003994-smi-naydena-propavshaya-okolo-mesyatsa-nazad-v-mangistau-mat-pyateryh-detey/