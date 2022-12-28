32-летняя мать пятерых детей пропала три недели назад в Мангистау

Айтжан Мусабаева. Фото: предоставлено родственниками/lada.kz

Жительница села Акшукур Айтжан Мусабаева 6 декабря вышла утром из дома и не вернулась. К поискам молодой женщины подключились полицейские. Об этом сообщили в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

В селе Акшукур пропала 32-летняя женщина. Родственники рассказали, что Айтжан Мусабаева утром 6 декабря вышла из дома и не вернулась. Близкие отметили, что она - многодетная мать, у нее пятеро детей.

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы черные.

Во что была одета в день исчезновения, неизвестно. Но при себе у нее была карточка для получения пособий.

В ДП Мангистауской области сообщили, что к розыску пропавшей уже приступили. Всех, кто располагает информацией, родственники женщины просят обратиться по телефонам: 8 700 499 72 92, 8 778 645 77 93 или 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003418-32-letnyaya-mat-pyateryh-detey-propala-tri-nedeli-nazad-v-mangistau/