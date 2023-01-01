Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в первый день нового года

Елка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о погоде на 1 января 2023 года в Астане, Алматы и Шымкенте - актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в первый день 2023 года возможны кратковременные осадки в виде снега. Днем столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Погода будет практически безветренной - скорость ветра составит 0-5 м/с.

В Астане 1 января осадков не ожидается. Синоптики пообещали переменную облачность. Днем температура воздуха опустится до -10...-12 градусов. Вероятно усиление ветра до 7-12 м/с.

В Шымкенте сегодня будет плюсовая температура. Столбики термометров поднимутся до +2...+4 градусов. Осадков в мегаполисе не ожидается - возможна переменная облачность. Скорость ветра в этот день составит от 8 до 13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003891-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-novogo-goda/