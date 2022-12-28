Состоится ли новогодний салют в Алматы, рассказали в акимате
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В акимате Алматы рассказали, как в городе будет праздноваться Новый год. Так, основное празднество состоится на площади "Астана" 31 декабря, а после речи президента состоится 10-минутный салют, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в акимате, в Алматы для гостей и жителей города с 20 декабря по 5 января проходит новогодний фестиваль на территории Дворца Республики. Также запланированы концерты с участием звезд казахстанкой эстрады:
- 29 декабря в 18:40 на сцене выступит группа Ninety One и лайв-бенд Asia;
- 30 декабря в 18:40 состоится выступление Nazima и лайв-бенда Ava band:
- 3 января в 18:40 выступит лайв-бенд Guinness.
31 декабря на площади "Астана" с 21:00 до 23:50 пройдет праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Ведущими вечера станут Данияр Батырбаев, Даулет Бижанов и Анара Батырхан.
На сцене выступят Абай Бегей, Мадина Садвакасова, Молдир Ауелбекова, Рано Умарова, Парвиз Назаров, Luina, Асхат Таргын, Димаш Даулетов, Нурсултан Нурбердиев, группы "Орда", Ninety One, "КешYou", "Жігіттер", "Шамис", Беркут и Аиша, Али Окапов, Мади Рымбаев.
"После поздравительной речи президента в городе будет запущен праздничный фейерверк продолжительностью до 10 минут.
Новогодний зимний фестиваль продолжается новогодней ярмаркой, в которой участвуют казахстанские дизайнеры и ремесленники с отличными идеями по новогодним подаркам: деревянные игрушки, украшения, восковые свечи, вязанные аксессуары, оформление подарков, одежда для взрослых и детей", – сообщили в акимате.
Ранее мы рассказывали, как город украсили к Новому году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003396-sostoitsya-li-novogodniy-salyut-v-almaty-rasskazali-v-akimate/