Книга и здоровье внуков: что просят на Новый год казахстанские министры

Новогодняя елка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министры Каирбек Ускенбаев, Тамара Дуйсенова и Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказали, что бы они хотели получить в подарок на Новый год, передает корреспондент NUR.KZ.

Днем ранее глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что лучший для него подарок – уникальная книга с автографом автора.

"Что-нибудь из классики, в том числе автора, который уже ушел из этого мира. Оригинальный автограф было бы интересно иметь", – заявил глава МНЭ.

Кроме того, министр раскрыл одну из традиций его семьи на Новый год - загадывать желания, записывать их, складывать в горшочек с землей и в следующем году выкапывать.

Сегодня на соответствующий вопрос журналистов ответил глава МИИР Каирбек Ускенбаев. У министра, как выяснилось, очень скромные запросы в плане подарков.

"Здоровье, хорошее настроение моих внуков были бы самым хорошим подарком", – заявил Ускенбаев.

Он также прокомментировал вопрос о том, какое событие года запомнилось сильнее всего.

"Весь год был сложный, начиная с январских событий, как шоковая терапия, и последующие события, конечно, тоже.

Весь год был достаточно сложный, но по нашей работе хочу сказать, что мы тщательно работали по обеспечению углем, и заметили ли вы, но в этом году не было проблем ни с очередями, ни с поставками угля для населения", – заявил глава МИИР.

Глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова, как и глава МНЭ Алибек Куантыров, любит получать в подарок книги.

"Я всегда люблю получать книги, поэтому если подарите книги - возьму", – заявила она.

В целом, по ее словам, то, что мы пережили в этом году и сохранили стабильность и мир в нашей стране, это самое главное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003249-kniga-i-zdorove-vnukov-chto-prosyat-na-novyy-god-kazahstanskie-ministry/