Глава МНЭ рассказал, что поступил в Гарвард, но улететь не смог

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах сената рассказал о семейных традициях по празднованию Нового года, а также ответил на вопрос, исполнилось ли его желание, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров раскрыл журналистам, что лучший для него подарок – уникальная книга с автографом автора.

"Что-нибудь из классики, в том числе автора, который уже ушел из этого мира. Оригинальный автограф было бы интересно иметь", – заявил глава МНЭ.

Министр также рассказал о семейных традициях. Одна из них – загадывать желания, записывать их, складывать в горшочек с землей и в следующем году выкапывать.

В связи с этим журналисты поинтересовались, загадывал ли он стать министром.

"Министром быть не загадывал, но зато другие желания у меня исполнились. В частности, я загадывал поступить в Гарвард… я поступил, но не уехал: в этом году меня назначили, должен был ехать на учебу", – признался Куантыров.

Он добавил, что отмечать Новый год планирует в кругу семьи дома, в Астане.

Гарвардский университет, согласно информации на сайте вуза, был основан 8 сентября 1636 года и назван в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Это один из самых известных университетов США и всего мира. Гарвард находится в городе Кембридж, штат Массачусетс. Также он входит в группу элитных американских университетов – Лигу плюща.

Также сегодня глава Министерства национальной экономики рассказал, насколько увеличились расходы на продукты питания в его семье. По его словам, "новогодний чек" увеличился примерно на 10 процентов.

"В тенге если в месяц уходит на продукты 250 тысяч примерно, то увеличилось где-то на 25-30 тысяч", – сказал Куантыров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003050-glava-mne-rasskazal-chto-postupil-v-garvard-no-uletet-ne-smog/