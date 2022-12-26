Главу Минтруда попросили вновь сделать 17 декабря выходным днем

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К министру труда и соцзащиты населения РК Тамаре Дуйсеновой обратились с просьбой вновь сделать 17 декабря выходным днем в Казахстане. Обращение было опубликовано на портале "Открытый диалог".

Автор обращения напомнил, что в этом году 25 октября снова стал выходным днем, получив статус национального праздника - Дня Республики Казахстан. Тем не менее, 1 декабря (бывший День Первого Президента) лишили праздничного статуса вовсе, а День независимости перевели из статуса национального в статус государственного праздника и сократили количество выходных дней с двух до одного.

"Я понимаю, что, возможно, Министерство труда исходило из баланса рабочего труда и отдыха, но мы, граждане РК, привыкли к тому, что 17 декабря всегда носило статус национального праздника", – написал казахстанец.

Тем не менее Тамара Дуйсенова сообщила, что ее ведомство не считает целесообразным вновь делать 17 декабря праздничным днем.

"16 декабря является государственным праздником в связи с тем, что это день непосредственно связанный с декабрьскими событиями 1986 года. В данном случае днем памяти является 17-18 декабря. В связи с этим считаем нецелесообразным отмечать 17 декабря как государственный праздник", – написала министр.

Добавим, что согласно Закону "О праздниках в РК":

национальные праздники – это праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности;

– это праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности; государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003103-glavu-mintruda-poprosili-vnov-sdelat-17-dekabrya-vyhodnym-dnem/