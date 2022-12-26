Сертификаты на 100 000 тенге забрали у детей после президентской елки в Кунаеве

Подарки. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети появилась информация о том, что в городе Кунаеве детям сначала вручили сертификаты на 100 тысяч тенге, а потом их забрали. Ситуацию прокомментировали в Управлении образования Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Город Кунаев, Алматинская область. Аким области Марат Султангазиев был на президентской елке, где вручил детям подарки и сертификаты на 100 тысяч тенге на одежду.

Жительница поселка Отеген-Батыр Илийского района утверждает, что в автобусе учителя отобрали у всех денежные сертификаты. Родители звонили в школу №46 и узнали, что администрация якобы уже начала самостоятельно закупать одежду", - говорится в публикации в Telegram.

Ситуацию прокомментировали в Управлении образования Алматинской области. В ведомстве отметили, что сертификаты на 100 тысяч тенге действительно собрали у учеников средней школы №46 в Илийском районе.

"Денежные сертификаты были обналичены и вручены опекунам и родителям. Ранее их собрали в целях безопасности и сохранности, чтобы школьники не потеряли. Относительно аудиозаписи - детали уточняются, информация будет сообщена дополнительно", - отметили в управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003091-sertifikaty-na-100-000-tenge-zabrali-u-detey-posle-prezidentskoy-elki-v-kunaeve/