Сколько дней продлятся зимние каникулы для казахстанских школьников

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Зимние каникулы в текущем 2022-2023 учебном году продлятся с 31 декабря по 8 января включительно. Ранее о новых сроках учебного года и каникул сообщали в Минпросвещения.

На этой неделе у казахстанских школьников завершается вторая четверть, длительность которой составляет восемь недель. Учащиеся школ будут отдыхать с 31 декабря по 8 января включительно.

Продолжительность текущего учебного года для детей со 2 по 11 класс составляет 36 недель. Для первоклассников - 35 недель, так как для них предусмотрены дополнительные каникулы в 7 дней.

Ранее Министерство просвещения представило новый вариант приказа "Об определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования".

Согласно приказу, базовый срок учебного года (по умолчанию) – с 1 сентября по 31 мая включительно.

При этом по завершении 1 четверти, которая длится 8 недель, длительность осенних каникул составляет 7 дней - с 31 октября по 6 ноября включительно.

Длительность 2 четверти составляет 8 недель. Зимние каникулы длятся 9 дней - с 31 декабря по 8 января включительно.

3 четверть длится 10 недель, весенние каникулы – 9 дней, то есть с 18 по 26 марта включительно. А 4 четверть – 10 недель.

Вдобавок для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля включительно).

В документе также отмечается, что по запросу организаций образования (пилотные, международные школы и другие) может быть и альтернативный срок учебного года – с 20 августа по 31 мая. В таком случае продолжительность четвертей в течение учебного года в 1-11 (12) классах составит по 9 недель каждая.

Осенние каникулы длятся 10 дней - с 23 октября по 1 ноября включительно, зимние каникулы – 15 дней, то есть с 31 декабря по 14 января включительно, весенние каникулы – 9 дней (с 20 по 29 марта включительно.

В первых классах также предусмотрены дополнительные каникулы – 7 дней.

Согласно приказу, учебный год должен начаться не ранее 20 августа и завершиться не позднее 3 июня. Продолжительность учебного года должна составлять 36 недель, каникулярных дней в течение учебного года – не менее 25 дней.

При этом итоговые выпускные экзамены пройдут:

для 9 (10) классов – со 2 июня по 13 июня;

для 11 (12) классов – с 5 июня по 19 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003028-skolko-dney-prodlyatsya-zimnie-kanikuly-dlya-kazahstanskih-shkolnikov/