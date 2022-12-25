Более 150 млн тенге помогли собрать читатели NUR.KZ для помощи детям

Благотворительность. Иллюстративное фото: pixabay.com

Каждый родитель радуется появлению на свет долгожданного малыша, но счастье может быть омрачено тяжелым заболеванием. К сожалению, болезни не щадят никого, и случается так, что детки совершенно несправедливо вынуждены бороться за свою жизнь с серьезными недугами, передает корреспондент NUR.KZ.

Еще одной несправедливостью мира является то, что зачастую вылечить ту или иную болезнь стоит больших денег. Баснословные суммы порой просят и за лекарство, которое может стать единственным спасением жизни ребенка.

Опустошенные морально и материально родители, порой не раз оплатившие дорогостоящую терапию, оказываются попросту не в состоянии "закрыть" очередной счет от больницы.

К счастью, в нашей стране немало неравнодушных граждан, кто вместе, сообща, помогает спасать каждого маленького казахстанца, на долю которого выпали испытания. Ведь даже один перечисленный тенге может сыграть важную роль.

На портале NUR.KZ регулярно публикуются материалы с просьбой о помощи. Диагнозы разнообразны, цель одна - спасти, вылечить, помочь малышу. Только за 2022 год наши читатели смогли оказать помощь порядка 100 детям. Общая сумма собранных средств оказалась огромной - 157 293 952 тенге!

Тут стоит отметить, что мы сотрудничаем с волонтерским клубом "Добрянка" и медиаволонтером, депутатом мажилиса парламента РК Алией Абсеметовой. Это позволяет охватывать помощью нуждающихся в ней детей.

Давайте вспомним, кому вы, наши читатели, помогали в этом году.

Благотворительность. Иллюстративное фото: pixabay.com

Айбар Канат, младший из трех детей в семье из Кызылорды, родился в августе этого года, но уже познал трудности: из-за врожденного порока развития внутренних органов ему потребовалась трансплантация печени, которую можно было провести, лишь когда ребенок достигнет определенного веса.

Времени ждать не было и родители стали искать клиники за рубежом, кто сможет провести операцию. Так был найден турецкий госпиталь, где малышу, наконец, провели пересадку органа.

Антон Гавриков из ВКО родился с аплазией (отсутствием) предплечья. Врачи, видя на УЗИ патологию, предлагали будущей маме прервать беременность, но Маргарита отказалась. Антон растет позитивным и шустрым ребенком. Одной рукой он научился собирать пирамидки, играть с конструктором.

Также он любит помогать папе в мужских делах, а маме - по дому: пропылесосить, помыть посуду. С трех лет ребенок носит косметические протезы, но в следующем году ему предстоит пойти в первый класс, а значит нужен функциональный протез. Именно на него родители собирали 1,5 млн тенге, а с помощью казахстанцев это оказалось возможным. Теперь у мальчика есть протез, с помощью которого выполнять те или иные действия куда удобнее.

Алишер Абдрахманов - сын фельдшера из Каскелена Алматинской области. Мальчик страдает ДЦП, ВПР головного мозга и частичной атрофией зрительного нерва. Родители стараются сделать все, чтобы вернуть сыну здоровье, занимаются с ним дома и ездят на реабилитацию в клиники. На курс одной из таких реабилитаций помогли собрать средства казахстанцы.

Мама Алишера, Тудангуль Масимова, выразила благодарность всем неравнодушным.

"Меня услышали сотни людей-волшебников и закрыли сбор. Благодаря вам сын получил очередное высококлассное лечение. Благодарю вас за помощь и поддержку. Благодарю, что чужие люди стали для Алишера родными и близкими. Благодарю всех и каждого. Низкий материнский вам поклон", – отметила мама.

Полуторогодовалая Айсезим из Тараза поставили диагноз "СМА" - спинальная мышечная атрофия. Как известно, с таким диагнозом требуется всего один укол, стоимость которого, однако, составляет почти 1 млрд тенге. Большую часть суммы родителям удалось собрать, а со сбором оставшейся части помогли читатели NUR.KZ. Хотим с радостью сообщить вам, что поистине сохраняющий жизнь укол получен!

Маргарита Апандиева при родах получила асфиксию и гипоксию головного мозга. К тому же, у нее случаются приступы эпилепсии. Чтобы купировать их, родителям приходится покупать дорогостоящие препараты из Израиля - те, что бесплатно выдавала поликлиника, не давали никакого эффекта.

Расходы ложатся тяжелым бременем на семью, так как пособия по инвалидности не хватает для покупки этих препаратов. К тому же, есть и другие затраты по лечению, обследованию и реабилитации девочки. Единственным кормильцем в семье является супруг, он работает водителем автопогрузчика. К счастью, казахстанцы помогли в сборе на покупку лекарств.

"Я благодарна всем неравнодушным людям, которые отправляли посильную помощь на лечение моей дочери. Благодаря всем этим добрым людям сейчас у нас есть запас противосудорожных препаратов, которые очень помогают моему ребенку с тяжелой формой эпилепсии", – заявила мама девочки, Олеся Апандиева.

Мы хотим выразить большую благодарность нашим читателям за неравнодушие и готовность оказать помощь согражданам в трудную минуту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002780-bolee-150-mln-tenge-pomogli-sobrat-chitateli-nurkz-dlya-pomoschi-detyam/