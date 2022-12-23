На дистанционку перевели младшеклассников Астаны из-за плохой погоды

Дети. Иллюстративное фото: Imgorthand/Getty Images

Учащиеся 0-4 классов в Астане останутся дома из-за непогоды, сообщается в официальном Instagram-аккаунте управления образования города. В столице сегодня ожидается мороз и сильный ветер.

"В связи с ухудшением погодных условий 23 декабря учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, синоптики пообещали, что в пятницу в Астане ожидается снег и сильный ветер 9-14 м/с, однако местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Также в столице будет холодно - столбики термометров опустятся до -9...-11 градусов.

Стоит отметить, что в среду из-за плохих погодных условий в Астане произошло более 130 ДТП, пострадало несколько человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002708-na-distantsionku-pereveli-mladsheklassnikov-astany-iz-za-plohoy-pogody/