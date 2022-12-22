Как туристы из Катара потратили 250 тыс. долларов в Алматы, рассказали в акимате

Деньги. Иллюстративное фото: Supoj Buranaprapapong/Getty Images

На брифинге в РСК Алматы представители акимата рассказали о притоке иностранных туристов, которые принесли городу повышенный доход. В качестве примера они привели делегацию из Катара, которая потратила около 250 тыс. долларов в Алматы за несколько дней, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году только по иностранным туристам по первому кварталу мы видим, что их численность выросла в более чем 2,8 раза.

Это способствует тому, что растет доходная база. От МСБ у нас почти на 50% идет рост по сборам налогов, потому что туристы, которые приезжают, иностранные, например, в среднем они в Алматы остаются на 3-5 дней, и за этот период в среднем тратят в городе более 1 тыс. долларов.

Есть и другие кейсы, как, допустим, впервые после открытия прямого рейса Алматы-Доха к нам приехала крупная группа деловых туристов из Катара, около 50 человек. И в сутки в среднем такие туристы тратили более 1 тыс. долларов. Пробыли они здесь 5 дней. Математику вы можете сами посчитать", - заявил замакима Алматы Алишер Абдыкадыров, отвечая на вопрос о программе Visit Almaty.

Он добавил, что для визита туристов из Катара в эту страну ездили алматинские туроператоры, которые передали местным турфирмам информацию об Алматы, после чего были созданы турпакеты.

Ранее сообщалось, что для иностранцев в Алматы введут туристский взнос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002612-kak-turisty-iz-katara-potratili-250-tys-dollarov-v-almaty-rasskazali-v-akimate/