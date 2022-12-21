Частник выкупил и перекрыл улицу в Алматинской области (видео)

Закрытая улица. Кадр из видео: Almaty. tv

Более 20 семей в поселке Абай Алматинской области пожаловались на действия одного из местных землевладельцев. Люди оказались отрезанными от мира после того, как частник выкупил и перекрыл одну из улиц, передает телеканал "Алматы".

С тех пор как землевладелец решил перекрыть участок, местным жителям приходится каждый день рисковать своей жизнью - единственная тропинка расположена у самого обрыва, за ней находится спуск к речке.

Сельчане отмечают, что в экстренных случаях вызвать домой "скорую" из-за перекрытой улицы не получится.

"Зима, гололед, дожди. Там очень скользко. Я сама несколько раз падала. Вот с таким риском каждый день ходим. Бывает, и поздно проходим, у нас здесь мост, под мостом сидят выпивающие люди", - возмущается местная жительница Райхан Буранова.

По словам корреспондентов, местные жители не раз обращались к сельскому акиму и самому владельцу земли с просьбой убрать ограждение, но это не дало результатов.

Юристы утверждают, что участок был куплен незаконно.

"По закону, в право собственности выдается до 25 соток. Во-первых, здесь 26 соток выдали. Во-вторых, целевое назначение - промышленная база. Вдоль реки есть охранная зона до 30 метров, промышленная база там не строится", - отметил юрист Мадияр Аймырзаулы.

В итоге сельчане обратились в суд, с помощью которого добились так называемого сервитута - права пользования чужой собственностью. Тем не менее, это тоже не помогло - доступ к проходу до сих пор закрыт.

Поэтому жители села обратились к главе региона.

"Поручаю правоохранителям, судоисполнителям и районному акиму подробно изучить вопрос. Найдите совместно выход из этой ситуации и начните уже действовать", - сказал аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Юристы подчеркивают, что акиму села за повторное неисполнение решения суда может грозить серьезный штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002377-chastnik-vykupil-i-perekryl-ulitsu-v-almatinskoy-oblasti-video/