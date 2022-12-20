Рустам Абдрахманов. Фото: facebook.com/rustam.abrakhmanov

Известный полицейский Рустам Абдрахманов потерял телефон. Об этом заместитель начальника ДП Алматинской области сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Рустам Абдрахманов рассказал, что 17 декабря на территории города Кунаева потерял свой смартфон.

"Радует, что сам номер я уже восстановил и имею возможность вновь быть с вами на связи в том же режиме. К сожалению, ваши контакты не сохранились.

В связи с чем, пользуясь возможностью, посредством соцсетей хочу обратиться к вам за помощью в восстановлении контактов и телефонной книжки", - отметил заместитель начальника ДП Алматинской области.

Он попросил написать ему в WhatsApp и указать свои данные - имя и фамилию, а также посоветовал создавать резервные копии информации, чтобы не попадать в подобные ситуации.

Под постом ему ответили в УП Кунаева.

"Уважаемый Рустам Туралыевич, от подобной ситуации никто не застрахован. Но, тем не менее, факт утери вашего телефона зарегистрирован в Книге учета информации УП Кунаева и будет списан в наряд в связи с отсутствием события преступления", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация об обысках у Рустама Абдрахманова. Однако в ДП Алматинской области ее не подтвердили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002226-izvestnyy-politseyskiy-rustam-abdrahmanov-poteryal-telefon/