Зарплату работников ТЭЦ озвучили в Минэнерго

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства озвучил среднюю зарплату работников ТЭЦ - по итогам 2021 года она составила 224 тысячи тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Средняя заработная плата производственного персонала ТЭЦ Казахстана в 2021 году составила 224 100 тенге. Как известно, на ТЭЦ затраты распределяются по тепловой и электрической энергии. В тарифах на тепловую энергию ТЭЦ предусматривается ежегодный 5-процентный рост фонда оплаты труда.

Министерство энергетики при рассмотрении предельных тарифов на электрическую энергию предусмотрел 15-процентный рост заработной платы для персонала, задействованного в выработке электрической энергии", — заявил Акчулаков.

Напомним, также в Минэнерго сегодня назвали сумму для капитального ремонта ТЭЦ в Казахстане – для этого необходимо 182 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002210-skolko-zarabatyvayut-rabotniki-tets-ozvuchili-v-minenergo/