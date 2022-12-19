Сообщение о добавлении в сладости токсичного диоксида азота распространяют в Казнете

Сладости. Иллюстративное фото: pexels.com

В казахстанских мессенджерах распространяется сообщение о том, что в детские сладости якобы добавляют крайне токсичное вещество – диоксид азота. Данная информация является неправдой, передает Stopfake.kz.

Сообщается, что диоксид азота – это бурый газ или желто-коричневая жидкость с резким запахом. Данное вещество является сильным окислителем. Оно вступает в реакцию с горючими материалами, восстановителями и водой, выделяя при этом азотную кислоту и оксид азота. Диоксид азота в пищевой промышленности не используется совсем. При вдыхании он способен вызывать отек легких, а при проглатывании – ожоги рта и горла. Кроме того, вещество разъедает глаза и кожу.

По данным фактчекеров, для упаковки некоторых видов продуктов может использовать азот. Однако это не то же самое, что диоксид азота. Формула азота – N, а диоксида азота – NO2. При этом азот – это бесцветный неядовитый газ. Воздух, которым мы дышим, состоит на 78% из азота и на 21% из кислорода, что доказывает безопасность азота.

Скриншот из месседжера. Фото: stopfake.kz

В пищевой промышленности азот обозначается как пищевая добавка E941. Его используют для наполнения пакетов с печеньем, чипсами и другими товарами. Данный газ не дает продуктам портиться и позволяет им сохранять товарный вид.

Фактчекеры подчеркнули, что рассылаемая информация о добавлении в детские сладости диоксида азота является неправдой.

Ранее в МВД прокомментировали рассылку о "банде педофилов", заманивающей детей конфетами. По данным ведомства, информация не подтвердилась. Также выяснилось, что информация о группе мужчин, разъезжающих с такой целью по дворам, – старый фейк.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002107-soobschenie-o-dobavlenii-v-sladosti-toksichnogo-dioksida-azota-rasprostranyayut-v-kaznete/