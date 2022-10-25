Рассылку о "банде педофилов", заманивающей детей конфетами, прокомментировали в МВД

Ярлык мессенджера WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

В мессенджерах казахстанцев распространилось аудиосообщение. На нем некая женщина рассказывает, что группа неизвестных мужчин попыталась заманить ее сына конфетами. В МВД страны прокомментировали информацию, передает StopFake.

По словам женщины, некий мужчина предлагал ее сыну конфеты, убеждая ребенка сесть в черный фургон, в котором находились еще несколько мужчин. Ее сыну якобы удалось сбежать, но рассказчица все равно намерена обратиться в полицию.

Также в аудиосообщении женщина утверждает, что в городах орудует "банда педофилов", заманивающая детей таким образом.

Рассылку прокомментировали в Министерстве внутренних дел РК. Ведомство сообщило, что проверило сообщение - информация о "банде педофилов" не подтвердилась.

"Подобные обращения в полицию не поступали", - проинформировали в МВД.

Вдобавок выяснилось, что информация о группе мужчин, разъезжающих с такой целью по дворам, - старый фейк.

Ранее эксперты портала StopFake рассказали о новой схеме мошенников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994181-rassylku-o-bande-pedofilov-zamanivayuschey-detey-konfetami-prokommentirovali-v-mvd/