Опрос NUR.KZ: нравится ли вам, как украшен ваш город к Новому году?

Елка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Наверняка многие казахстанцы, готовясь к Новому году, уже украсили свои дома. Елки с игрушками, гирлянды и прочие атрибуты праздника появились не только в домах и квартирах, но и на улицах городов, передает корреспондент NUR.KZ.

Традиционно акиматы стараются украсить город, а предприниматели – свои объекты, так, чтобы порадовать граждан и создать праздничное настроение. Бизнесмены стараются на славу – их декор всегда разнообразен и креативен.

Например, в акимате Алматы рассказывали ранее, где будут установлены елки, малые архитектурные формы и фотозоны. А главная елка города будет установлена на площади Абая.

Но городские и областные организации стараются не отставать, хотя частенько получают порцию критики за новогодние украшения. Мы решили узнать у наших читателей: нравится ли вам, как украшен ваш город?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002106-opros-nurkz-nravitsya-li-vam-kak-ukrashen-vash-gorod-k-novomu-godu/