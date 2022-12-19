"Таскали пакеты с продуктами": видео с полицейскими объяснили в ДП Жетысуской области

Полицейский с пакетами. Кадр из видео: egovpress

В Жетысуской области сняли на видео полицейских, держащих в руках пакеты с продуктами. По словам автора, таскать их в машину заставил подчиненных руководитель. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Город Уштобе, 29 августа 2022 года. Автор видео утверждает, что руководство полиции заставляет следователей таскать продукты питания вместо работы", - отмечается в подписи к опубликованным кадрам.

При этом можно услышать и пояснения самого автора видео.

"Следователи закупились. Зам по следствию напрягает штат. Шикарно, напрягать сотрудников, чтобы самому не таскать. Байские замашки", - говорит мужчина.

Видео прокомментировали в пресс-службе ДП Жетысуской области. Оказалось, что это были продукты для малоимущих и многодетных семей. В ведомстве пояснили, что стражи порядка региона периодически оказывают посильную помощь.

"Относительно снятого в Уштобе видео отмечаем, что пакеты с продуктами закупались для последующей передачи нуждающимся семьям. Сотрудниками полиции Каратальского района аналогичная матпомощь (с августа по конец сентября) оказана 4 семьям, среди них матерям-одиночкам, имеющим на иждивении несколько малолетних детей", - объяснили в ДП региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002100-taskali-pakety-s-produktami-video-s-politseyskimi-obyasnili-v-dp-zhetysuskoy-oblasti/