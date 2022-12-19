Пропавшую 38-летнюю женщину нашли в Кокшетау

Людмила Ершова. Фото: ДП Акмолинской области

Пропавшую 11 декабря 38-летнюю женщину нашли в Кокшетау. С заявлением в полицию обращался ее супруг. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Людмила Ершова вышла из дома в Кокшетау и не вернулась 11 декабря. Спустя два дня самостоятельных поисков ее гражданский супруг обратился в полицию.

"В результате 15 декабря в ходе проведения розыскных мероприятий местонахождение женщины было установлено. Она оказалась в гостях у знакомой", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Стражи порядка обратились к гражданам с просьбой ставить в известность близких при выходе из дома на длительное время.

Напомним, ранее стало известно, что муж обратился в полицию после пропажи 38-летней супруги в Кокшетау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002089-propavshuyu-38-letnyuyu-zhenschinu-nashli-v-kokshetau/