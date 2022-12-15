Муж обратился в полицию после пропажи 38-летней супруги в Кокшетау

Людмила Ершова. Фото: ДП Акмолинской области

38-летняя женщина пропала в Кокшетау. С заявлением в полицию обратился ее гражданский супруг. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 13 декабря в дежурную часть УП Кокшетау обратился 59-летний местный житель с заявлением о пропаже его гражданской супруги Людмилы Ершовой 1984 года рождения.

По словам мужчины, жена вышла из дома 11 декабря и не вернулась. Пару дней он пытался найти ее самостоятельно.

Стражи порядка направили во все подразделения ориентировки с приметами женщины, проводятся розыскные мероприятия.

Приметы пропавшей: рост - 165-170 см, среднего телосложения, волосы окрашенные, каштанового цвета. В день исчезновения была в темно-сиреневой куртке, черных брюках, серой вязаной шапке и черных уггах.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить по телефонам: 8 (7162) 29-96-00 или 102", - обратились в ДП Акмолинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001721-muzh-obratilsya-v-politsiyu-posle-propazhi-38-letney-suprugi-v-kokshetau/