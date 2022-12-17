Казахстанский флаг вновь украсил самый высокий небоскреб мира (видео)

Небоскреб Бурдж-Халифа. Кадр из видео: instagram.com/burjkhalifa

Самое высокое здание в мире, небоскреб Бурдж-Халифа, вновь украсил флаг Республики Казахстан. Это - жест внимания в честь Дня Независимости Казахстана. Кадры были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте небоскреба.

В честь праздника самый высокий небоскреб мира окрасился в цвета казахстанского флага.

"Зажигаем огни Бурдж-Халифа в честь Дня Независимости Казахстана. Желаем мира и процветания", - сообщается под видео.

Казахстанцы в комментариях поблагодарили администрацию за поздравление.

Отметим, это не первый раз, когда Бурдж-Халифа меняет свою подсветку на цвета казахстанского флага - в 2020 году казахстанцев таким же образом поздравили с Днем Независимости.

А в октябре текущего года небоскреб окрасился в небесно-голубой цвет в честь Дня Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001875-kazahstanskiy-flag-vnov-ukrasil-samyy-vysokiy-neboskreb-mira-video/