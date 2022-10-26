Казахстанский флаг вновь появился на самом высоком небоскребе мира (видео)

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Кадр из видео: instagram.com/burjkhalifa

Самое высокое здание в мире, небоскреб Бурдж-Халифа, окрасился в цвета казахстанского флага в честь Дня Республики. Соответствующий ролик появился в официальном Instagram-аккаунте небоскреба.

"Сегодня Бурдж-Халифа зажигает свои огни в честь Дня Республики Казахстан. Желаем этой стране и ее народу процветания и мира", - говорится в подписи к ролику.

В комментариях к публикации казахстанцы поблагодарили администрацию за столь красивое поздравление.

Отметим, это не первый раз, когда Бурдж-Халифа меняет свою подсветку на цвета казахстанского флага - в 2020 году так казахстанцев поздравили с Днем независимости.

Напомним, с Днем Республики казахстанцев и главу государства поздравили президенты ряда стран и мировые лидеры, в том числе генеральный секретарь ООН.

Между тем жители Алматы и Астаны вчера вечером могли полюбоваться на праздничный салют в честь Дня Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994265-kazahstanskiy-flag-vnov-poyavilsya-na-samom-vysokom-neboskrebe-mira-video/