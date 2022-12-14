Транспортная полиция перейдет на усиленный вариант несения службы в праздники в Казахстане

Полицейский. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Транспортная полиция Казахстана в предстоящие праздничные дни перейдет на усиленный вариант несения службы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Начальник ДП на транспорте Бакитжан Малыбаев сообщил, что личный состав департамента перейдет на усиленный вариант несения службы в праздничные дни - во время празднования Дня независимости и Нового года. То есть в период с 15 по 18 декабря и с 31 декабря по 3 января.

По его словам, это связано с многократно увеличивающимся пассажиропотоком в праздничные дни.

По словам Малыбаева, для поддержания общественного правопорядка задействованы все силы и средства департамента. Это значит, что:

наряды полиции будут удвоены на железнодорожных вокзалах и аэропортах страны, а также в пассажирских поездах;

сотрудники Кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования будут задействованы на объектах транспорта

Кроме того, при дежурных частях Департамента и его линейных подразделений созданы усиленные следственно-оперативные группы по оперативному реагированию на совершаемые преступления.

Глава ДП на транспорте призвал граждан отнестись к усилению службы с пониманием. Он напомнил о необходимости быть внимательными к сохранности личного имущества и не оставлять свои вещи без присмотра.

Напомним, в этом году в честь Дня независимости казахстанцы будут отдыхать три дня подряд. То есть 16 декабря - праздничный выходной, а 17 и 18 декабря - обычные выходные. Первый рабочий день - 19 декабря.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001561-transportnaya-politsiya-pereydet-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby-v-prazdniki-v-kazahstane/