Участившиеся задержки поездов объяснили в КТЖ
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АО "НК "Қазақстан темір жолы" опубликовало на своем официальном сайте отчет о деятельности за прошедшие 11 месяцев этого года, в котором среди прочего объясняется задержка поездов по некоторым направлениям.
Как отметили в КТЖ, одна из приоритетных задач компании - обновление подвижного состава. В ноябре компания заключила соглашение на поставку 245 электровозов в последующие шесть лет.
"В ноябре из-за увеличения перевозочной работы на сети выросло количество вагонного парка на 22% к 2021 году, или в два раза к 2017 году. Такая ситуация создает трудности в продвижении поездопотока. В связи с этим КТЖ ограничило на 15 дней прием порожних вагонов принадлежности других железнодорожных администраций", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что принимают такие меры по снижению количества задержанных поездов в пути следования, как:
- изменение направлений вагонопотоков через менее загруженные участки;
- передислокация локомотивов;
- эффективное использование пропускной способности крупных узловых станций и участков.
Напомним, в начале декабря сообщалось, что пассажирский поезд "Тальго", курсирующий между Алматы и Петропавловском, не будет перевозить пассажиров до середины декабря.
Позже в МИИР объяснили, с чем связана отмена этого поезда и задержка других поездов по разным направлениям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001360-uchastivshiesya-zaderzhki-poezdov-obyasnili-v-ktzh/