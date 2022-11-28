Более 15 тысяч кандасов вернулось в Казахстан в этом году

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Более 15 тысяч этнических казахов получили статус кандаса и вернулись в Казахстан с начала текущего года, сообщает официальный сайт Министерства труда и соцзащиты.

По состоянию на 1 ноября 15 637 этнических казахов получили статус кандаса с начала этого года. Из них:

из Узбекистана прибыло - 65,2%;

из Китая - 9,2%;

из России - 8,8%;

из Туркменистана - 8%;

из Монголии - 4,8%;

других стран - 4%;

Прибывшие в основном селились в Алматинской (28,1%), Мангистауской (16,3%), Туркестанской (8,7%) и Жамбылской (6,1%) областях, а также в Астане (9%), Шымкенте (6,9%) и Алматы (5,5%).

По состоянию на 1 ноября число переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,6%. Моложе трудоспособного возраста - 26,7%, пенсионеров - 13,7%.

16% кандасов трудоспособного возраста имеют высшее образование, 39% - среднее специальное образование, 43,1% - общее среднее образование и 1,9% - не имеют образования.

Кандасы, как следует из определения на сайте "Электронного правительства", – это этнические казахи и (или) члены их семей казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Казахстана, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом. Ранее кандасов называли оралманами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999171-bolee-15-tysyach-kandasov-vernulos-v-kazahstan-v-etom-godu/