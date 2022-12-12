Очередная авария на водопроводе произошла в Петропавловске

Водопровод. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Петропавловске в ночь с 11 на 12 декабря произошел прорыв трубы холодного водоснабжения диаметром 800 мм, из-за которой в городе снизили подачу воды, об этом говорится на официальной Instagram-странице ЖКХ Петропавловска.

"В связи с повреждением водовода по улице 314 Стрелковая дивизия произошло снижение давление воды в городе. На данный момент поврежденный участок локализован, специалисты ведут работы на месте повреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что давление будет восстановлено в течение нескольких часов.

Аким города Руслан Анбаев на своей странице в Instagram также прокомментировал ситуацию.

"Все городские силы задействованы в работе. Давление будет восстановлено в течение нескольких часов. Ход работ на моем личном контроле", – написал он.

Напомним, в начале ноября в Петропавловске произошло повреждение водовода. Это случилось на участке Жумабаева - Абая. Тогда горожане публиковали видео в соцсетях и жаловались на отключение холодной и горячей воды.

Затем 1 декабря в городе снова произошла крупная авария на водопроводе. Без воды остались порядка 15 домов и соцобъекты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001087-ocherednaya-avariya-na-vodoprovode-proizoshla-v-petropavlovske/