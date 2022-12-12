Казахстан занял предпоследнее место на "Детском Евровидении-2022" (видео)

Давид Чарлин. Фото: junioreurovision.tv/Corinne Cumming/EBU

12-летний казахстанец Давид Чарлин занял предпоследнее место на конкурсе "Детское Евровидение", прошедшем в Ереване. Итоги конкурса опубликовала официальная Instagram-страница "Детского Евровидения".

По итогам голосования жюри и зрителей конкурса юный казахстанец набрал 47 баллов. Это 15 место из 16 стран-участниц, последней в песенной гонке стала Мальта.

Победителем конкурса в этом году стала Франция - ее представитель Лиссандро набрал 203 балла. На втором месте Армения, где в этом году и прошел конкурс, со 180 баллами. Замыкает тройку лидеров Грузия - ее представительница набрала 161 балл.

Ранее мы рассказывали, что 12-летний алматинец Давид Чарлин занимается музыкой около трех лет и профессионально – последний год.

"По национальности я армянин, но в душе, конечно, казах и, конечно, жду поддержки от всех казахстанцев. И вообще от всех... Волнение, конечно, тоже есть, так как на мне большая ответственность. Но я надеюсь, что оправдаю ожидания зрителей, в первую очередь и тех людей, кто в меня поверил и посчитал меня достойным представлять Казахстан на детском Евровидении", — признавался Давид во время подготовки к конкурсу.

Напомним, Казахстан дебютировал в "Junior Eurovision" в 2018 году. Страну представила Данэлия Тулешова, исполнившая​ песню​ "Өзіңе сен". Она​ заняла​ шестое место.

В 2019 году второе место на конкурсе с песней "Арманыңнан қалма" занял Ержан Максим.

В 2020 году из-за пандемии "Детское Евровидение" проводилось дистанционно, все выступления были представлены в записи. Казахстан на конкурсе представляла Каракат Башанова с песней Forever, по итогам голосования жюри и зрителей она стала второй среди 13 участников.

В прошлом году Казахстан представлял дуэт Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы. По итогам голосования они заняли 8 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001060-kazahstan-zanyal-predposlednee-mesto-na-detskom-evrovidenii-2022-video/