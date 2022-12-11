"Это не Антарктида": блогер снял на видео обледеневший Каспий с высоты птичьего полета

Каспий. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев снял очередное завораживающее видео Каспийского моря - на этот раз видеограф показал обледеневший Каспий с высоты птичьего полета.

Новое видео Азамат Саренбаев выложил на своей странице в Instagram. На записи с высоты птичьего полета можно увидеть глыбы льда в замерзающем Каспийском море.

"Это не Антарктида, это наш Каспий", — подписал видеоролик блогер.

Он уточнил, что видео было снято на острове Кулалы.

Согласно информации из открытых источников, Кулалы — один из пяти островов, входящих в группу Тюленьих островов (Каспийское море). Протянулся на 22 км, его длина составляет 39 км, ширина — 2 км, площадь — 38 км². Рельеф низкий, в средней части восточного побережья песчаный.

Напомним, в конце лета Азамат Саренбаев показал кадры обмелевшего берега Каспия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001045-eto-ne-antarktida-obledenevshiy-kaspiy-snyali-na-video-s-vysoty-ptichego-poleta/