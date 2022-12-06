Опрос NUR.KZ: выросла ли ваша заработная плата за этот год?

Зарплата. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Об инфляции и продолжающих расти ценах на товары и услуги сегодня не упоминает только ленивый. Председатель Нацбанка РК прогнозирует, что в следующем году инфляция продолжится и достигнет своего пика, передает корреспондент NUR.KZ.

И конечно, практически каждый человек, сетуя на скачки цен, вспоминают заработную плату – она у многих остается на прежнем уровне.

Тем не менее, по данным Евразийской экономической комиссии, за 9 месяцев 2022 года номинальный оклад вырос во всех странах-участницах ЕАЭС, а Казахстан еще и оказался в лидерах, показав прирост в 24,1%.

Но не всегда все так однозначно – наверняка, кто-то добился повышения своих доходов, а кто-то остался с прежним уровнем оклада. Мы решили узнать у наших читателей, выросла ли ваша заработная плата за этот год и на сколько процентов?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000301-opros-nurkz-vyrosla-li-vasha-zarabotnaya-plata-za-etot-god/