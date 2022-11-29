Возможны ли сильные землетрясения в Алматы в этом году, рассказал сейсмолог

Оборудование, фиксирующее подземные толчки. Иллюстративное фото: Furchin / Getty Images

Директор Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даулет Сарсенбаев рассказал во время о том, возможны ли в Алматы сильные землетрясения до конца этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

"На базе нашего института действует постоянная прогнозная комиссия, по заключению которой сильных и разрушительных землетрясений на территории города Алматы до конца текущего года не ожидается", — сообщил спикер.

Он также попросил жителей Алматы во время плановой общегородской сейсмотренировки не паниковать, не реагировать на провокационные выпады в соцсетях. Спикер напомнил, что общегородская сейсмотренировка проводится ежегодно в целях подготовки населения к действиям при землетрясении.

Кроме того, Даулет Сарсенбаев сообщил, что точно определить дату предстоящего землетрясения нигде в мире не могут. Однако ученые Алматы работают над этим вопросом. Ежедневно они собирают данные с сейсмологических станций и обрабатывают более 200 параметров для определения прогноза.

"Как отметил глава государства, до 2025 года планируется установить 28 станций системы раннего оповещения с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения и мобильного приложения "Дармен", — сообщил Сарсенбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999422-vozmozhny-li-silnye-zemletryaseniya-v-almaty-v-etom-godu-rasskazal-seysmolog/