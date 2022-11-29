KZ

Возможны ли сильные землетрясения в Алматы в этом году, рассказал сейсмолог

Опубликовано:

Оборудование, фиксирующее подземные толчки
Оборудование, фиксирующее подземные толчки. Иллюстративное фото: Furchin / Getty Images

Директор Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даулет Сарсенбаев рассказал во время брифинга на площадке РСК о том, возможны ли в Алматы сильные землетрясения до конца этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

"На базе нашего института действует постоянная прогнозная комиссия, по заключению которой сильных и разрушительных землетрясений на территории города Алматы до конца текущего года не ожидается", сообщил спикер.

Он также попросил жителей Алматы во время плановой общегородской сейсмотренировки не паниковать, не реагировать на провокационные выпады в соцсетях. Спикер напомнил, что общегородская сейсмотренировка проводится ежегодно в целях подготовки населения к действиям при землетрясении.

Кроме того, Даулет Сарсенбаев сообщил, что точно определить дату предстоящего землетрясения нигде в мире не могут. Однако ученые Алматы работают над этим вопросом. Ежедневно они собирают данные с сейсмологических станций и обрабатывают более 200 параметров для определения прогноза.

"Как отметил глава государства, до 2025 года планируется установить 28 станций системы раннего оповещения с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения и мобильного приложения "Дармен", — сообщил Сарсенбаев.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999422-vozmozhny-li-silnye-zemletryaseniya-v-almaty-v-etom-godu-rasskazal-seysmolog/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.