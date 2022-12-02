В ДЧС обратились к алматинцам в связи с сиренами в городе

Громкоговоритель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Общегородская сейсмотренировка проводится в Алматы. В ДЧС жителей города попросили сохранять спокойствие и принять активное участие в сейсмотренировке, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым этапом сейсмотренировки проведено оповещение населения с подачей единого сигнала "Внимание всем!", посредством включения электросирен и автоматического перехвата каналов теле- и радиовещания.

Тех, у кого установлено на телефонах приложение "Дармен", оповещают текстовым сообщением о проводимой сейсмотренировке.

Основное учебное место для отработки практических действий - территория ТРК "АДК", где развернут палаточный лагерь, отработаны действия спасательных подразделений: спасение и извлечение пострадавших из условных завалов, тушение пожаров, проведены обучающие тренинги по сбору "тревожного чемоданчика".

В торговых центрах Общественным объединением Красный Полумесяц Казахстана и Лигой волонтеров будут проведены флэшмобы на тему: "Действия населения при землетрясении", в школах будут развернуты пункты приема условного пострадавшего населения.

В целях сбора и оказания всей необходимой помощи пострадавшим после землетрясения в Алматы созданы 384 пункта приема пострадавшего населения. Информация с адресами о пунктах размещена на официальном сайте ДЧС.

Отметим, что общегородские сейсмотренировки проводятся ежегодно в целях подготовки населения к действиям при землетрясении.

"Просим жителей и гостей города Алматы отнестись с пониманием, соблюдать спокойствие и принять активное участие в проведении сейсмотренировки", — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее директор Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даулет Сарсенбаев сообщал о том, возможны ли в Алматы сильные землетрясения до конца этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999883-v-dchs-obratilis-k-almatintsam-v-svyazi-s-sirenami-v-gorode/