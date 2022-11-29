Палаточный лагерь, полевые кухни и сирены: что будет происходить в Алматы 2 декабря

Город Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Палаточный лагерь, полевые кухни и сирены - так в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. Об этом рассказал во время и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил спикер, тренировка пройдет 2 декабря в 11:00. Сообщается, что это плановая общегородская сейсмотренировка.

"Ежеквартально в организациях города проводятся сейсмотренировки. С начала этого года проведено более 3,5 тыс. таких сейсмотренировок. Общегородская сейсмотренировка проводится планово один раз в год.

С сегодняшнего дня в рамках тренировки будет проводиться теле- и радиоперехват с рекомендациями сохранять спокойствие и провести тренировку эвакуации. В день сейсмотренировки будет задействована система оповещения - запуск сирено-речевых установок, перехват ТВ и радиовещания, а также будет обеспечена рассылка через мобильное приложение "Дармен", — сообщил Алибеков.

По его словам, основным учебным местом определен ТРЦ "АДК", где будет развернут палаточный лагерь, полевые кухни, пункты питания и продовольственного снабжения для отработки элементов сбора регистрации и временного размещения населения.

"Службы гражданской защиты отработают на практике действия по спасению людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой доврачебной помощи. Будут проведены тренинги по действиям населения при землетрясении, с раздачей памяток и рекомендаций по укомплектованию "тревожных чемоданчиков".

В городе будут расположены 384 пункта приема пострадавшего населения. За всеми объектами образования и здравоохранения будут закреплены сотрудники ДЧС, волонтеры, будут отработаны учебные элементы по эвакуации", — сообщил спикер.

Алибеков напомнил, что в холодное время года нужно эвакуироваться тепло одетыми и не находиться долгое время на улице после эвакуации.

Также в ДЧС обратились к алматинцам:

Объявление. Фото: ДЧС Алматы

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999404-palatochnyy-lager-polevye-kuhni-i-sireny-chto-budet-proishodit-v-almaty-2-dekabrya/