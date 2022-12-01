Экс-аким Костанайской области написал прощальный пост

Архимед Мухамбетов. Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Бывший аким Костанайской области Архимед Мухамбетов опубликовал на своей странице в Instagram прощальный пост, в котором поблагодарил жителей региона за поддержку.

Мухамбетов был освобожден от должности акима Костанайской области, которую он возглавлял с сентября 2015 года.

"Уважаемые костанайцы! Сегодня я завершил свою деятельность в должности акима Костанайской области. За эти годы мы вместе пережили многое. Мы старались решать просьбы и проблемы населения. Выражаю благодарность и особую признательность всем жителям нашего региона за всемерную поддержку, понимание и отзывчивость. Самый главный ресурс нашей области - человеческий капитал.

Искренние слова благодарности хочу адресовать общественности области, совету ветеранов, представителям научной и творческой интеллигенции, депутатам маслихатов, неправительственным организациям, средствам массовой информации и своим коллегам.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, удачи! Желаю Костанайской области дальнейшего процветания!" — отметил экс-аким.

Напомним, сегодня Кумар Аксакалов стал акимом Костанайской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999806-arhimed-muhambetov-napisal-proschalnyy-post/