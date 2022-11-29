Водителя BMW X5 задержали в Жамбылской области

BMW X5. Фото: ДП Жамбылской области

В Жамбылской области задержали водителя BMW X5, который "накатал" штрафов на сумму более миллиона тенге. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, в ходе рейдовых мероприятий в Кордае полицейскими за нарушение правил дорожного движения был остановлен водитель кроссовера BMW X5 с киргизским учетом. Он 44 раза превысил скоростной режим. Сумма штрафов составила более 1,2 млн тенге.

"Все нарушения правил дорожного движения были зафиксированы аппаратно-программными комплексами "Автоураган", установленными в Кордайском районе. Мужчина уже оплатил все штрафы", - сообщили в ДП Жамбылской области.

Напомним, ранее в Шымкенте стражей порядка заинтересовал автомобиль с надписью "МВД" вместо госномера. Водителя привлекли к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999367-voditelya-bmw-x5-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti/