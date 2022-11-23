Авто с надписью "МВД" вместо госномера заинтересовало полицейских в Шымкенте
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В Шымкенте внимание полицейских привлек автомобиль с надписью "МВД" вместо госномера. Водителя привлекли к административной ответственности. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.
В ведомстве отметили, что правоохранители выявили автомобиль с подложными номерными знаками.
В отношении водителя был составлен протокол по ч.4 ст.590 КоАП РК (Управление ТС с заведомо подложными или поддельными госномерами).
Стражи порядка призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, ранее в Казнете обсуждали Cadillac Escalade с надписью ASANALI вместо госномера. Внедорожник был замечен на дороге в Кызылординской области.
Полицейские выяснили, что автомобиль использовался для съемок документального фильма, посвященного 85-летию со дня рождения народного артиста Асанали Ашимова. После предупреждения к машине прикрепили соответствующий государственный знак.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998605-avto-s-nadpisyu-mvd-vmesto-gosnomera-zainteresovalo-politseyskih-v-shymkente/