"Всем акиматам надо сделать выводы": Смаилов об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

Авария в Экибастузе. Фото : pavlodarnews.kz

Глава кабмина на заседании правительства дал ряд поручений министерствам на фоне аварии в Экибастузе – в результате аварии город остался без тепла, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что работы по восстановлению теплоснабжения Экибастуза необходимо продолжить.

"Надо ликвидировать все причины аварии. Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Поэтому всем акиматам надо сделать выводы", – заявил премьер-министр.

Он поручил министерству энергетики совместно с министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго".

Министерствам энергетики и индустрии совместно с акиматами также поручено провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в правительство.

"Проверить качество проведенных ремонтных работ перед началом отопительного сезона. Особое внимание уделить оборудованию и инфраструктуре "рисковых" объектов. Надо провести переговоры с собственниками данных объектов, чтобы они обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования", – отметил глава кабмина.

Алихан Смаилов также поручил министерствам национальной экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" детально изучить каждую заявку коммунальных предприятий.

"Надо жестко контролировать реально целевое использование выделяемых средств на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Акимам держать вопрос прохождения отопительного сезона на постоянном личном контроле", – резюмировал премьер-министр.

Напомним, в Экибастузе в ночь на воскресенье, 27 ноября, на ТЭЦ произошла остановка сразу четырех котлоагрегатов, из-за чего в домах горожан пропало отопление.

В Министерстве энергетики сообщили, что на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего были остановлены водогрейные котлы. Постояльцев некоторых соцобъектов перевезли из Экибастуза в Павлодар.

На следующий день в связи с аварией на ТЭЦ в Экибастузе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999343-vsem-akimatam-nado-sdelat-vyvody-smailov-ob-avarii-na-tets-v-ekibastuze/