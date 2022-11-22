Тянь-шаньские медведи попали в фотоловушки Алматинского заповедника

Медведь. Иллюстративное фото: pexels.com

Тянь-шаньские бурые медведи с начала года 15 раз попали в фотоловушки Алматинского заповедника. Как передает официальный Telegram-канал Минэкологии, в конце октября или в начале ноября хищники уходят в спячку.

Фотоловушки устанавливаются научными сотрудниками в тех местах, где чаще всего встречаются следы диких животных и их метки. С начала года на территории Алматинского заповедника тянь-шаньские бурые медведи попали в объективы фотоловушек 15 раз.

В Минэкологии сообщили, что хищники проводят в состоянии зимнего сна четыре-пять месяцев, а самки с детенышами примерно на месяц дольше.

По данным осеннего учета этого года, в Алматинском заповеднике обитают 26 тянь-шаньских бурых медведей.

Ранее в октябре в кадр фотоловушки, установленной в Алматинском заповеднике, попал снежный барс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998444-tyan-shanskie-medvedi-popali-v-fotolovushki-almatinskogo-zapovednika/