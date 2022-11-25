Ученикам второй смены сократили занятия в Астане из-за непогоды

Школьники. Иллюстративное фото: Imgorthand/Getty Images

Занятия ученикам второй смены в связи с погодными условиями решили сократить в Астане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления образования города.

Отмечается, что отменять занятия в школах не будут, однако их было решено сократить.

"Будут сокращены уроки во вторую смену. Детей отпустят в сопровождении родителей засветло. По действующему алгоритму учитывается прогноз погоды на 12 часов дня. По параметрам на тот момент невозможно было перевести на дистанционное обучение. Поэтому принято решение сократить уроки во вторую смену, чтобы отпустить детей засветло", — пояснили в ведомстве.

Также к астанчанам обратились представители столичного ДЧС в своем официальном Instagram-аккаунте.

В связи с резким ухудшением погодных условий горожан и гостей столицы призвали воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными.

По данным синоптиков, 25 ноября в Астане ожидается переменная облачность, осадки, временами – сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Скорость ветра составит в районе 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, что морозы от -20 до -38 градусов ожидаются на территории Казахстана в ближайшие выходные - с 26 по 28 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998970-uchenikam-vtoroy-smeny-sokratili-zanyatiya-v-astane-iz-za-nepogody/