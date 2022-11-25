Морозы до -38 градусов ожидаются в Казахстане в эти выходные

Деревья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Морозы от -20 до -38 градусов ожидаются на территории Казахстана в ближайшие выходные - с 26 по 28 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, в выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом.

С приходом антициклона ожидается резкое понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны и прекращение осадков. А атмосферные фронты принесут неустойчивый характер погоды, а также осадки и сильный ветер на востоке, на юге и юго-востоке республики.

В целом в выходные по республике ожидаются туман, на востоке, юге и юго-востоке – усиление ветра до 15-28 м/с, на востоке – метель, на юге и юго-востоке – гололед.

Кроме того, синоптики прогнозируют в эти выходные резкое понижение температуры воздуха:

на западе до -5...-15 градусов;

26-27 ноября на северо-западе до -20...-30 градусов;

на севере до -23...-36 градусов;

в центре до -17...-34 градусов;

27-28 ноября на востоке до -27...-38 градусов;

27-28 ноября на юге, юго-востоке до -5...-15 градусов, в горных районах - до -15...-20 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998917-morozy-do-38-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-eti-vyhodnye/