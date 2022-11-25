Туристский взнос для иностранцев в размере 5% решили ввести в Петропавловске

Петропавловск. Иллюстративное фото: vk.com/petropavlovsk_official

Маслихат Петропавловска решил утвердить ставку туристского взноса на территории города в размере 5% от стоимости пребывания с 1 января 2023 года, об этом говорится в проекте постановления на официальном портале "Открытые НПА".

"Маслихат города Петропавловска Северо-Казахстанской области решил:

1. Утвердить ставку туристского взноса на территории города Петропавловск Северо-Казахстанской области 5 (пять) процентов от стоимости пребывания с 1 января 2023 года.

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию", – говорится в постановлении.

При этом в комментариях к этому проекту говорится, что ставка утверждена на основании официальных статистических данных за 1 полугодие 2022 года в сравнении с 1 полугодием 2021 года.

"За январь-июнь 2022 года количество обслуженных посетителей (нерезидентов) местами размещения по городу Петропавловск составило 2490 человек, на 1 полугодие 2021 года – 1219 человек. Количество иностранных туристов (нерезидентов) за январь-июнь 2022 года увеличилось на 204,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Согласно пункта 8 постановления правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года № 787 "Об утверждении правил уплаты туристского взноса для иностранцев" в случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев от двадцати процентов и выше – в размере 5 (пять) процентов от стоимости пребывания", – уточняется на портале.

Ранее в октябре туристский взнос для иностранцев в размере 5% предложили внедрить в Астане с 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998878-turistskiy-vznos-dlya-inostrantsev-v-razmere-5-reshili-vvesti-v-petropavlovske/