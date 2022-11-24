Дешевые билеты в Европу пообещали казахстанцам в МИИР

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, почему в Казахстане дорогие авиабилеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев в ответе сослался на динамическую систему ценообразования.

"Если заранее, за три месяца покупаешь, билет может стоить 12-15 тысяч. Если покупаешь накануне вылета, то он может стоить 50-60 тысяч и еще дороже", – объяснил он.

При этом глава МИИР заявил, что его ведомство к этому часу работает над привлечением более дешевых авиакомпаний, с которыми можно будет летать.

"Мы сейчас работаем. Потому что у нас есть сегмент национального оператора. Есть сегмент лоукостера - мы сейчас работаем с крупными лоукостерами (авиакомпании с дешевыми авиабилетами и платными дополнительными услугами - прим. ред.).

В рамках режима "открытого неба" мы будем разрешать, чтобы они, например, прилетели откуда-то и улетели куда-то, например, в Европу, в Турцию. Билеты будут гораздо дешевле, потому что это лоукостеры. Это планируется со следующего года", – отметил министр.

Глава МИИР не сказал, о каких авиакомпаниях идет речь. Единственное, что он сообщил, – что "они планируют с Азии прилетать и забирать, условно говоря, в Европу или в Турцию".

"Понятно, что сервис услуг будет другим, потому что это лоукостеры. Но это будут признанные в мире лоукостеры", – заверил Ускенбаев.

Ранее глава МИИР Каирбек Ускенбаев рассказал, каким образом можно решить проблему задержек авиарейсов в Казахстане. По его словам, в качестве одной из системных мер планируется до 2025 года приобрести примерно 51 новый самолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998786-deshevye-bilety-v-evropu-poobeschali-kazahstantsam-v-miir/