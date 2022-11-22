Детей погибших полицейских и пожарных хотят бесплатно обучать в колледжах Казахстана

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения на аппаратном совещании ведомства рассказал, какие меры социальной защиты будут приняты для детей сотрудников, погибших при исполнении, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что в планах в скором времени ввести ряд норм по поддержке детей пожарных, полицейских и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о бесплатном обучении в колледжах для детей, погибших сотрудников. Также рассматривается вопрос установления квоты для обучения в школах для одаренных детей. Это будет решено в скором времени", – отметил министр.

При этом он напомнил, что ранее было принято решение о предоставлении таким детям вне очереди мест в детских садах, выделении грантов на обучение в высших учебных заведениях.

Ранее в Кокшетау простились с погибшим пожарным Аскаром Забикулиным, который ценой своей жизни спас трех человек из горящей квартиры в столице. У него остались жена и двое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998460-detey-pogibshih-politseyskih-i-pozharnyh-hotyat-besplatno-obuchat-v-kolledzhah-kazahstana/