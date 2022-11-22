Мужчина живет в шалаше на кладбище в Алматинской области (видео)

Шалаш. Кадр из видео: instagram.com/kaskelenkz

В Жамбылском сельском округе Карасайского района Алматинской области на кладбище в шалаше живет человек. Об этом стало известно из соцсетей. Ситуацию прокомментировали местные власти, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о 61-летнем мужчине появилась в Instagram. Отмечается, что он поселился в хижине на кладбище, однако говорить о себе отказался. По данным соцсетей, живет он там около полугода. Ему помогают неравнодушные люди - отдали теплую куртку и обувь.

На ситуацию отреагировал акимат Жамбылского сельского округа, оставив комментарий под постом.

В ведомстве сообщили, что 18 ноября чиновники выезжали на кладбище и поговорили с мужчиной. Выяснилось, что его зовут Олжабай Убайдуллаев, ему действительно 61 год. Родился в Узбекистане, зарегистрирован в селе Акши Илийского района Алматинской области.

"Не женат, детей нет. В Жамбылском районе проживают его родственники и сестра, родившаяся в Актау. Также установлено, что Олжабай Убайдуллаев проживал бесплатно в квартире в Каскелене. Сейчас он размещен в ней, акиматом оказана помощь", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998369-muzhchina-zhivet-v-shalashe-na-kladbische-v-almatinskoy-oblasti-video/