Осадки пообещали в крупнейших городах Казахстана

Осадки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Во вторник, 21 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, а в Астане столбики термометров опустятся до минусовых показателей, кроме того пройдут осадки, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, сегодня в Астане возможен снег. Столбики термометров опустятся до -6...-8 градусов, а скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Алматы, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается дождь. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах +8...+10 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже прогнозируют дождь, температура воздуха составит +9...+11 градусов. В городе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Напомним, департамент по ЧС Алматы предупредил жителей и гостей города о возможном сходе снежных лавин в горах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998160-osadki-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/