Алматинцев попросили не ходить в горы в ближайшие дни

Снежная лавина. Иллюстративное фото: Pexels.com

Департамент по ЧС Алматы предупредил жителей и гостей города о возможном сходе снежных лавин в горах в период с 20 по 21 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"️Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" информирует, что в период с 20 по 21 ноября в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин", - гласит сообщение.

Жителям и гостям южной столицы настоятельно рекомендовано не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.

Помимо этого, необходимо соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы в эти дни.

"В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды", - гласит сообщение.

В ДЧС Алматы также напомнили:

Если вы уже находитесь в горах, нужно быть внимательным и следить за изменением погодных условий;

Если заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;

Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;

В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

Кроме того, ни в коем случае не стоит ходить в горы в одиночку. Также крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998098-dchs-almaty-predupredil-o-vozmozhnom-shode-snezhnyh-lavin-v-gorah/