Канат Шарлапаев возглавил национальный холдинг "Байтерек"

Смаилов представил нового главу АО "НУХ "Байтерек". Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" избранного решением совета директоров нового председателя правления — Каната Шарлапаева, сообщается на официальном сайте главы правительства Казахстана.

Премьер поблагодарил прежнего председателя правления АО «НУХ "Байтерек" Айдара Арифханова за проведенную работу во главе холдинга.

Представляя нового главу холдинга Каната Шарлапаева, премьер-министр отметил его большой управленческий опыт работы в структурах одного из крупных в мире инвестиционных банков — "Сити".

"Перед "Байтереком" стоят серьезные задачи. В первую очередь, это повышение доступности и прозрачности финансирования, содействие развитию несырьевых секторов экономики, АПК и предпринимательства. Глава государства уделяет большое внимание указанным направлениям и ожидает эффективной работы холдинга", — сказал Смаилов.

Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.

В 2006-2008 годах работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами инвестбанка "Сити" (Великобритания, Чехия).

В 2008-2014 годах - старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).

В 2014-2015 годах - вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).

В 2015-2017 годах - главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан.

В 2017-2020 годах - главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия.

С 2020 года по настоящее время являлся региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954302-kanat-sharlapaev-vozglavil-natsionalnyy-holding-bayterek/