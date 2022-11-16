"Сдали каски на металлолом": видео прокомментировали в Минобороны Казахстана

Каски. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети появилось видео с грудой военных касок, которые якобы сдали на металлолом. Отмечается, что сняли его в Шымкенте. Ролик прокомментировали в Министерстве обороны Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Город Шымкент. Министерство обороны РК сдает каски на металлолом во благо защиты Отечества", - говорится в подписи к опубликованному видео.

В Министерстве обороны Казахстана сделали официальное заявление по данному поводу.

"В социальных сетях распространяется видео о сдаче военных касок на металлолом. Сообщаем, что данные военные каски не принадлежат Министерству обороны. Ведомством проведена проверка, фактов хищения и утери военного имущества в воинских частях ВС РК нет", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее в соцсетях также появилось видео с похищением девушки в Шымкенте. В городском департаменте полиции прокомментировали ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997423-sdali-kaski-na-metallolom-video-prokommentirovali-v-minoborony-kazahstana/